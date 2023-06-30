Что будет с курсом в июле
Как рассказал 24 Каналу экономический эксперт Борис Кушнирук, сейчас ситуация на валютном рынке такова – предложения валюты больше, чем спроса на нее. Соответственно, это говорит о стабильности курса, что влияет на население.
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Таким образом, у людей формируется мнение о том, что сбережения можно оставлять в гривнах и не нужно переводить их в доллары.
Это привело к тому, что потребность в валюте сократилась. Согласно этому, мы увидели все эти истории с тем, что купюры не принимали. Это показатель того, что банки и другие учреждения могут "крутить носом".
Кроме того, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка добавляет, что в июле все будет относительно стабильно на рынке. Он даже спрогнозировал, что будет постепенно реализовываться тренд на укрепление гривны.
Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют.
Собеседник отметил, что на курс могут повлиять определенные экономические факторы, в том числе:
- Позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнивания" всех имеющихся курсов. Главным же "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения.
- Увеличение привлекательности депозитных вкладов в гривне и иностранной валюте.
- Объемы и системность макрофинансовой помощи от западных партнеров. Ведь каждый месяц Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи.
- Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;
- Развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.
- События на фронте, где любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будуть давить" любые панические проявления на рынке.
Будут ли овощи и мясо по карману летом
Яйца
Стоимость яиц будет постепенно снижаться до середины лета. Об этом стало известно в разговоре 24 Канала со старшим научным сотрудником отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светланой Пашко.
По многолетним наблюдениям ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены на яйца – вследствие увеличения их предложения, что связано с приходом на рынок яичной продукции хозяйств населения, – продлится до середины лета.
Следовательно, по данным "Минфина", по состоянию на 28 июня 2023 года средняя цена на яйца в супермаркетах составляет:
- "Квочка" – 56,56 гривны за десяток,
- "Ясенсвит" – 56,83 гривны за десяток,
Пашко отметила, что это на 0,36 гривны и 0,65 гривны меньше средней цены на яйца этих марок, которая была в мае этого года.
По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в июле цена за одно яйцо фирменной марки составит 5,7 – 5,8 гривны, но с конца июля – начала августа цена традиционно начнет расти,
– добавляет она.
Овощи
Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало рассказала, что в июле нас может ожидать удешевление овощей.
Молодой картофель может стоить 20 – 25 гривны за килограмм, лук и морковь – 45 – 47 гривен, огурцы – 55 – 60 гривен, томаты красные – 55 – 60 гривен, а розовые – 80 – 85 гривен.
Инна Сало объяснила это тем, что сейчас в хозяйствах формируется значительная часть товарного предложения.
Хозяйства уже продолжительное время производят в Украине до 8,5 миллиона тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи.
А что касается арбузов, то ученый добавила, что в результате подрыва на Каховской ГЭС арбузы в этом году будут в основном импортные. Цена на них будет где-то 35 – 40 гривен за килограмм.
Мясо
Как рассказывает ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец, по состоянию на 1 июня 2023 потребительские цены на свинину выросли больше всего на 3,5% по сравнению с 1 мая 2023, а против начала года – на 11,6%.
- Потребительские цены на говядину в этот период увеличились на 1,7%,
- На мясо птицы – куриное филе – на 1,4 %,
- При этом потребительские цены на куриные тушки остались на уровне начала мая 2023 года.
Удорожание основных видов мяса обусловлено сложными условиями функционирования предприятий, выращивающих скот и птицу.
Впрочем, в июле основные виды мяса, а это говядина, свинина, мясо птицы, могут незначительное подорожать – в диапазоне 1,5 – 3,0%.
Крупы и хлебобулочные изделия
По словам главного научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светланы Черемисиной, ценовая ситуация по этим видам товара останется относительно стабильной.
Несмотря на это, продукция хлебопекарной отрасли продолжит дорожать. Причина заключается в удорожании электроэнергии и с 1 июля всех видов автомобильного горючего.
Как прогнозируют в Институте аграрной экономики, в июле средние цены на хлеб могут вырасти на 2 – 5%.
На сколько подорожает топливо в июле
В комментарии 24 Каналу эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что с возвратом НДС 20% в июле цена на топливо может вырасти на 2 – 3 гривны.
То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного горючего на АЗС может вырасти на 2–3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривнах для бензина и дизтоплива и примерно 2–3 гривнах для автогаза.
Кроме этого, эксперт выделил несколько проблем, которые сейчас присутствуют на рынке, а именно:
- отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;
- самоустранение государства от регулирования рынка;
- значительное увеличение прибылей трейдеров.
Рябцев добавляет, что в случае увеличения цен на топливо может увеличиться и количество махинаций с налогами.
Конечно, увеличится количество налоговых махинаций, ведь уровень цен будет выше, контроля нет, так что можно больше положить себе в карман. Если учитывать, что топливо, которое должно передаваться ВСУ, налогами не облагается и не маркируется, тогда да, будет рост злоупотреблений,
– говорит собеседник.
В то же время спрос, по словам Рябцева, не уменьшится, поскольку он и так низкий. Но количество поездок существенно сократится.
Какая ситуация на рынке недвижимости
Сейчас на вторичном рынке наблюдается повышение цен. Это может продолжаться и дальше. Об этом говорит 24 Каналу специалист по недвижимости Юрий Пита.
В целом, я бы сказал, что динамика идет к повышению спроса и цен. То, что мы сейчас видим, покупатель, в Киеве в частности, он активен. То есть поиск недвижимости происходит, поэтому это обусловит определенный рост цен. Это мы сейчас о вторичном рынке говорим, потому что он сейчас активнее и на нем больше покупателя. Поэтому в среднем на осень определенно повышение цен ожидается в пределах 10%.
Больше всего это может затронуть западные регионы из-за отсутствия боевых действий. Это Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь. Также в Киеве и, возможно, в Виннице, Житомире и Ровно.
Тенденции будут все же к увеличению спроса и где-то мы увидим как раз в июле-августе, что цены начнут постепенно расти. Где-то осенью будет пик роста, а июль-август будут показывать такую активность,
– добавил Юрий Пита.
В то же время наименьший интерес будут проявлять в таких городах, как Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, Сумы, Чернигов.
Не стоит забывать, что в Украине стартовала государственная программа кредитования жилья для военных, медиков и педагогов "еОселя".
В комментарии 24 Каналу президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе рассказал, что аккредитованные под "еОселя" объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства. Речь идет о том, что готовность от 40 до 80% с обязательным соблюдением запланированных сроков завершения строительных работ.
Государственная ипотека в объектах на этапе строительства свидетельствует о важности построения нового первичного рынка по мировым принципам, а также о высоком уровне ответственности девелоперов перед своими клиентами, что очень важно в условиях войны. Это знаковое событие – результат кропотливой работы и взаимодействия органов власти, профессиональных сообществ и коммерческих банков.