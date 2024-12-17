Кому уменьшат пенсии после реформы

Накопительный уровень пенсионной системы должны запустить с 2026 года, тогда как изменения в пределах солидарного уровня начнут реализовывать уже в середине следующего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Однако любые реформы требуют компромиссов: чтобы повысить выплаты для одних, придется сократить расходы для других.

В частности, запланированная пенсионная реформа, отражена в госбюджете на 2025 год, коснется так называемых спецпенсий.

Важно! Предполагается сокращение выплат, которые сейчас получают бывшие и действующие судьи, прокуроры и работники силовых структур.

Как изменятся спецпенсии Согласно заключительным положениям закона о госбюджете, Кабинет министров обязан до 1 июля 2025 года подать в Верховную Раду проект закона, который изменит подходы к перерасчету спецпенсий. Планируется, что такие пенсии больше не будут зависеть от изменений зарплат или денежного обеспечения соответствующих категорий, а индексация выплат будет осуществляться на общих условиях.

Реформа также предусматривает ограничение максимальной суммы спецпенсий до 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Важно! Поскольку прожиточный минимум в 2025 году останется на уровне 2 361 гривны, максимальный размер таких пенсий составит 23 610 гривен.

Во сколько стране обходится выплата спецпенсий

Спецпенсии обходятся стране в значительные суммы. В 2023 году на них было потрачено почти 100 миллиардов гривен, а в 2024 году эта сумма может вырасти до 120 миллиардов.

Для сравнения, весь бюджет на здравоохранение в 2024 году составил более 200 миллиардов гривен, а на социальную сферу – 469 миллиардов.

Доплаты чернобыльцам – что изменится

Сокращение выплат судьям и прокурорам, которые получают завышенные пенсии, вряд ли вызовет возмущение среди украинцев. Наоборот, это может получить широкую поддержку.

Однако план лишить значительное количество пенсионеров "чернобыльских" доплат вызывает противоречивые эмоции.

Интересно! Власть утверждает, что многие люди специально прописываются в Чернобыльской зоне, даже не проживая там, чтобы получать ежемесячные доплаты к пенсиям в размере 2 361 гривны. Это ровно прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Такая практика и стала причиной запланированных изменений.

Отныне "чернобыльские" доплаты будут получать только те пенсионеры, которые проживали или работали в зоне радиоактивного загрязнения во время аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Это определено в статье 45 госбюджета на 2025 год.

Изменения в выплатах пенсий ВПЛ

Еще одной категорией пенсионеров, для которых запланирована оптимизация выплат, являются внутренне перемещенные лица.

Согласно статье 40 бюджета-2025, остатки средств на счетах внутренне перемещенных лиц в "Государственном сберегательном банке Украины", которые не использовались более года или по которым не была пройдена физическая идентификация в течение шести месяцев, будут перечислены в Пенсионный фонд.

Процедура идентификации пенсионеров ВПЛ

Речь идет о пенсионерах, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Для подтверждения того, что конкретный пенсионер жив и фактически получает свою пенсию, необходимо пройти физическую идентификацию.

Процедура идентификации может быть осуществлена несколькими способами:

лично в отделении Пенсионного фонда или "Ошадбанка";

через веб-портал Пенсионного фонда;

с помощью видеоконференции.

Важно! Эти требования к ВПЛ действовали и в предыдущие годы.