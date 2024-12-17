Кому зменшать пенсії після реформи

Накопичувальний рівень пенсійної системи мають запустити з 2026 року, тоді як зміни у межах солідарного рівня розпочнуть реалізовувати вже в середині наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Однак будь-які реформи вимагають компромісів: щоб підвищити виплати для одних, доведеться скоротити витрати для інших.

Зокрема, запланована пенсійна реформа, відображена у держбюджеті на 2025 рік, торкнеться так званих спецпенсій.

Важливо! Передбачається скорочення виплат, які наразі отримують колишні та діючі судді, прокурори й працівники силових структур.

Як зміняться спецпенсії Згідно з прикінцевими положеннями закону про держбюджет, Кабінет міністрів зобов’язаний до 1 липня 2025 року подати до Верховної Ради проєкт закону, який змінить підходи до перерахунку спецпенсій. Планується, що такі пенсії більше не залежатимуть від змін зарплат чи грошового забезпечення відповідних категорій, а індексація виплат здійснюватиметься на загальних умовах.

Реформа також передбачає обмеження максимальної суми спецпенсій до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Важливо! Оскільки прожитковий мінімум у 2025 році залишиться на рівні 2 361 гривні, максимальний розмір таких пенсій становитиме 23 610 гривень.

У скільки країні обходиться виплата спецпенсій

Спецпенсії обходяться країні в значні суми. У 2023 році на них було витрачено майже 100 мільярдів гривень, а у 2024 році ця сума може зрости до 120 мільярдів.

Для порівняння, весь бюджет на охорону здоров’я у 2024 році становив понад 200 мільярдів гривень, а на соціальну сферу – 469 мільярдів.

Доплати чорнобильцям – що зміниться

Скорочення виплат суддям і прокурорам, які отримують завищені пенсії, навряд чи викличе обурення серед українців. Навпаки, це може здобути широку підтримку.

Однак план позбавити значну кількість пенсіонерів "чорнобильських" доплат викликає суперечливі емоції.

Цікаво! Влада стверджує, що багато людей спеціально прописуються в Чорнобильській зоні, навіть не проживаючи там, щоб отримувати щомісячні доплати до пенсій у розмірі 2 361 гривні. Це рівно прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Така практика й стала причиною запланованих змін.

Відтепер "чорнобильські" доплати отримуватимуть лише ті пенсіонери, які проживали або працювали у зоні радіоактивного забруднення під час аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Це визначено у статті 45 держбюджету на 2025 рік.

Зміни у виплатах пенсій ВПО

Ще однією категорією пенсіонерів, для яких заплановано оптимізацію виплат, є внутрішньо переміщені особи.

Згідно зі статтею 40 бюджету-2025, залишки коштів на рахунках внутрішньо переміщених осіб у "Державному ощадному банку України", які не використовувалися понад рік або за якими не була пройдена фізична ідентифікація протягом шести місяців, будуть перераховані до Пенсійного фонду.

Процедура ідентифікації пенсіонерів ВПО

Йдеться про пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Для підтвердження того, що конкретний пенсіонер живий і фактично отримує свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

Процедура ідентифікації може бути здійснена кількома способами:

особисто у відділенні Пенсійного фонду або "Ошадбанку";

через веб-портал Пенсійного фонду;

за допомогою відеоконференції.

Важливо! Ці вимоги до ВПО діяли й у попередні роки.