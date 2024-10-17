Долар в обмінниках подешевшав до менш як 41 гривні

На ринку спостерігається спад вартості як долара, так і євро. В банках американська валюта взагалі не змінилася, але європейська все ж подешевшала. Найсуттєвіший спад обох валют відбувся в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (без змін проти 16 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,85 гривні (-7 копійок), а продаж – по 45,45 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,46 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(-1 копійка), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,30 гривні (-8 копійок), а продаж по 45,43 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,83 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,53 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 44,96 гривні (-17 копійок), а продають – по 45,70 гривні (+8 копійок).

Що прогнозують валютні експерти

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий пояснив, що на коливання курсу можуть вплинути чимало обставин. Відтак досі невідомо які має наміри Росія щодо енергетичної інфраструктури України цієї зими, а тому невідомо, чого чекати переддень зими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Такий же фактор невизначеності стосується макрофінансової допомоги до кінця року з прицілом вже на 2025 рік, рівень поточної інфляції та її вплив на ціни тощо.

Однак банкір припускає, що в останній місяць осені курс може трішки подорожчати. Та це не означає, що в умовах війни валютний ринок буде кинутий напризволяще.

Зверніть увагу! Прогнозується, що основні валютні зміни можуть відбуватися в коридорах 41,1 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро на міжбанку та 41,2 – 42 гривні за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро на готівковому ринку.