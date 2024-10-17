По состоянию на утро 17 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (без изменений по сравнению с 16 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,85 гривны (-7 копеек), а продажа – по 45,45 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,46 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(-1 копейка), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,30 гривны (-8 копеек), а продажа по 45,43 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,53 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,96 гривны (-17 копеек), а продают – по 45,70 гривны (+8 копеек).

Что прогнозируют валютные эксперты

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой объяснил, что на колебания курса могут повлиять немало обстоятельств. Поэтому до сих пор неизвестно какие имеет намерения Россия по энергетической инфраструктуре Украины этой зимой, а потому неизвестно, чего ждать канун зимы.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такой же фактор неопределенности касается макрофинансовой помощи до конца года с прицелом уже на 2025 год, уровень текущей инфляции и ее влияние на цены и тому подобное.

Однако банкир предполагает, что в последний месяц осени курс может немного подорожать. Но это не означает, что в условиях войны валютный рынок будет брошен на произвол судьбы.

Обратите внимание! Прогнозируется, что основные валютные изменения могут происходить в коридорах 41,1 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро на межбанке и 41,2 – 42 гривны за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро на наличном рынке.