Ціна 500 євро: скільки коштуватиме обміняти валюту сьогодні

Курс долара та євро протягом червня та початку липня був досить мінливим. Тож вартість 500 євро теж може суттєво відрізнятися навіть від вчорашніх показників.

Скільки коштує 500 євро сьогодні

Офіційний курс

За офіційним курсом 9 липня, євро коштує 44,07 гривні. Відповідно, 500 євро сьогодні коштують 22 035 гривні.

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На готівковому ринку

На готівковому ринку курс євро коливається на рівні 44,07 – 44,62 гривні. Таким чином 500 євро коштують від 22 035 до 22 310 гривень.

Як вплинули вибори у Франції на курс євро

Євро зменшився на 0,06% тобто до 1,0827 долара. Раніше ця валюта уже падала на 0,4%.

Попереднє падіння відбулося через побоювання інвесторів, відносно виборів у французькому парламенті. Зокрема через вагоме зміцнення лівих.