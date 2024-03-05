Долар та євро різко подорожчали: які офіційні курси встановив НБУ 5 березня

Долар виріс в ціні, як і євро, яке подорожчало за останню добу майже на 30 копійок. Варто нагадати, що наприкінці лютого й на початку березня офіційні валюти показували тенденцію на спад.

Офіційний курс 5 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,31 гривні за долар. Вартість долара виросла на 16 копійок проти 4 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,54 гривні, що на 28 копійок більше проти п'ятниці минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 6 березня:

долар – 38,39 гривні,

євро – 41,64 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 5 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,15 гривні, а продаж – 38,65 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,25 гривні , а продаж – 38,74 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

Які купюри в Україні підробляють найчастіше

За даними Нацбанку, рівень підроблення банкнот в Україні у 8 разів менший, ніж у Європі. У 2023 році в Україні на 1 мільйон банкнот припадало 2,1 фальшивої, а у Європі – аж 16 фальшивих.

Найчастіше шахраї підробляють купюри номіналом 200 та 500 гривень. Торік найчастіше було підроблено саме банкнот старого зразка.

Щодо високої надійності, то такими є банкноти від 100 гривень до 1 000 гривень, які увійшли в обіг у 2025 – 2020 роках.

На початку 2024 року в готівковому обігу було найбільше банкнот номіналом 500 гривень – це 28,3% від загальної кількості.

У 2023 році сума готівки в обігу країни зросла на 6,7% та вже на 1 січня 2024 року становила 764,4 мільярда гривень.

Також, на одного жителя України на сьогодні припадає 66 банкнот.

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