Залишився без змін: ріст вартості офіційного курсу зупинився

Нацбанк залишив курс офіційного долара на тому місці, що й вчора – ціна не зрушила з відмітки у майже 39,80 гривні. А от курс євро трішки просів в ціні.

Офіційний курс 23 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,78 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 22 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,31 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 24 квітня:

долар – 39,58 гривні,

євро – 42,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,97 гривні , а продаж – 39,87 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,60 гривні, а продаж – 39,77 гривні.

Готівковий курс може коливатися в ціні

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що долар може цього тижня коливатися в діапазоні від 39,5 гривні до 40,3 гривні.

Минулого тижня різкий ріст вартості у безготівковому сегменті призвів до росту вартості долара й на готівковому ринку.

За словами Золотько, цього тижня варто очікувати, що гривня може зміцниться.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це через зростання пропозиції з боку тих учасників ринку, які відстрочували продаж валюти, сподіваючись на зростання курсу.

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