Офіційний курс долара подорожчав: на скільки виросла валюта

Після того, як офіційний долар почав несуттєво дешевшати тренд на зростання миттєво повернувся. На сьогодні валюта тягнеться вгору. Натомість курс євро від Нацбанку рекордно втратив ціну.

Офіційний курс 12 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,16 гривні за долар. Вартість долара виросла на 14 копійок проти 11 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,01 гривні, що на 35 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 15 квітня:

долар – 39,39 гривні,

євро – 41,96 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 12 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39 гривень, а продаж – 39,49 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,80 гривні , а продаж – 39,57 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,40 гривні, а продаж – 39,50 гривні.

Як довго ростиме курс долара

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що стверджувати про укріплення гривні наразі навряд чи можна. Він зауважує, що гривня після досягнення нещодавніх курсових піків увійшла у відносно вузький коридор коливання.

Паращій прогнозує, що на найближчі місяці офіційний курс долара може бути в діапазоні 39 – 39,5 гривні за долар.

Швидше за все, подальше падіння курсу гривні нижче позначки 39 за долар Нацбанк буде обмежувати,

– вважає Паращій.

Підсумовуючи можна констатувати, що з'явиться тренд на послаблення гривні. Це відповідатиме курсовій стратегії Національного банку, адже середній офіційний курс гривні протягом 2024 року прогнозується на рівні 39 гривень за долар.

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