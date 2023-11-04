Офіційний курс має бути вищим: чому долар надалі падає

Після впровадження керованої гнучкості курсоутворення НБУ опустив офіційний курс долара. Однак за усіма тенденціями гривня мала б незначно девальвувати у цей період.

Яким повинен бути курс долара зараз

Під час розмови з 24 Каналом експерт Ілля Несходовський зауважив, що Національний банк України якщо захоче, то може опустити офіційний курс долара навіть до 35 гривень. Для цього, втім, потрібно продати 2 мільярди золотовалютних резервів.

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станом на 3 листопада, за даними НБУ, курс долара становить 36,26 гривні.

Саме за допомогою розпродажу золотовалютних резервів курс гривні міцніє, пояснює експерт.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Регулятор вже у порівнянні з попереднім місяцем продав на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем – на 1,5 мільярда доларів більше. Відтак золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.

Цікаво, що відповідно до декларацій НБУ після впровадження керованого гнучкого курсу девальвація нацвалюти мала сягнути приблизно 38,5 гривні.

За таких умов наприкінці цього року офіційний курс долар мав сягати від 38 до 39 гривень за долар.

НБУ діє всупереч тенденціям

Як пояснює експерт Несходовський зараз відбувається політика регулятора, яка працює проти ринкових тенденцій.

Як результат, у нас є укріплення. Тільки я вважаю, що це погано, тому що це створює відповідні ризики,

– зауважує він.

що міністр фінансів Сергій Марченко заявляв раніше , що укріплення гривні може погано відобразитися на економіці України. Все через те, що це мінус для експортно орієнтованого бізнесу й загалом для економіки країни, адже середньорічний курс закладений набагато вищий, ніж він є насправді.

Відтак, Україна минулого місяця потребувала фінансової допомоги на рівні 4 мільярдів, а надійшло всього 2,8 мільярда.

Офіційний курс долара

За даними Нацбанку, офіційний курс 2 листопада становив 36,26 гривні за долар.

за долар. Щодо євро, то офіційний курс становить 38,23 гривні.

На 3 листопада курс становить:

Долар – 36,26 гривні,

Євро – 38,67 гривні.

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