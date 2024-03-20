Ріст вартості продовжується: долар знову на новій ціновій позначці

В банках, на чорному ринку та в обмінниках американська валюта стрімко росте вгору від початку тижня. А євро за останню добу подекуди перетнуло вже позначку у 43 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (+10 копійок проти 19 березня), а продаж – 39,30 гривні (+10 копійок).

Читайте також Пропозиція готова: у ЄС знають, як використати прибутки від росактивів для України

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні (+16 копійок), а продаж – 39,35 гривні (+19 копійок).

(+16 копійок), а продаж – (+19 копійок). Євро купують за 42,75 гривні (+10 копійок), а продають за 42,92 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-12 копійок), а продаж – 39,58 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продаж – (+21 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,68 гривні (+16 копійок), а продаж – 43,17 гривні (+27 копійок).

Що буде з доларом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що банки після росту курсу на міжбанку минулого тижня зреагували стосовно підвищення вартості долара при купівлі безготівковими каналами.

Вартість готівкового долара навіть зростала до 39 гривень за долар, хоча в середньому курс не перевищував рівня 38,9 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курсові коливання суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення не викликали. Цього не варто очікувати й цього тижня. У третю декаду місяця зазвичай попит залишається помірним.

Як прогнозує банкірка, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.

Ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність: ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції,

– додає Золотько.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.