Ріст вартості продовжується: долар знову на новій ціновій позначці
В банках, на чорному ринку та в обмінниках американська валюта стрімко росте вгору від початку тижня. А євро за останню добу подекуди перетнуло вже позначку у 43 гривні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 20 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (+10 копійок проти 19 березня), а продаж – 39,30 гривні (+10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні (+16 копійок), а продаж – 39,35 гривні (+19 копійок).
- Євро купують за 42,75 гривні (+10 копійок), а продають за 42,92 гривні (+7 копійок).
Курс в обмінниках
- Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-12 копійок), а продаж – 39,58 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,68 гривні (+16 копійок), а продаж – 43,17 гривні (+27 копійок).
Що буде з доларом цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що банки після росту курсу на міжбанку минулого тижня зреагували стосовно підвищення вартості долара при купівлі безготівковими каналами.
- Вартість готівкового долара навіть зростала до 39 гривень за долар, хоча в середньому курс не перевищував рівня 38,9 гривні за долар.
Курсові коливання суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення не викликали. Цього не варто очікувати й цього тижня. У третю декаду місяця зазвичай попит залишається помірним.
Як прогнозує банкірка, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.
Ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність: ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції,
– додає Золотько.