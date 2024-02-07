Офіційний долар подорожчав: на скільки виросла валюта
Офіційні курси валют на сьогодні змінилися, але несуттєво. Євро виросло всього декілька копійок, а долар на трішки більше – на 7 копійок.
Офіційний курс 7 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 7 лютого сягнув 37,62 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти 6 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,39 гривні, що на 2 копійки більше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 8 лютого:
- Долар – 37,59 гривні,
- Євро – 40,50 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 7 лютого долар становить:
- В банках купівля становить 37,55 гривні, а продаж – 38,10 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,50 гривні, а продаж – 38,20 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,95 гривні, а продаж – 38,05 гривні.
Що передбачає другий етап валютної лібералізації
Під час зустрічі Нацбанку з представниками Американської торговельної палати та Європейської бізнес асоціації, а також з великим бізнесом, було обговорено питання щодо валютного врегулювання.
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, регулятор продовжуватиме лібералізацію валюти попри виклики.
Щойно з’являться відповідні передумови, ми продовжимо рух у цьому напрямі. Ми вже маємо суттєвий прогрес у реалізації першого етапу пом'якшення валютних обмежень. Ставимо у пріоритет його завершення та перехід до реалізації другого етапу.
На сьогодні Нацбанк очікує рішення щодо виділення коштів США для допомоги Україні. Це дозволить реалізувати базовий сценарій макропрогнозу НБУ.