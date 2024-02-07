Офіційний долар подорожчав: на скільки виросла валюта

Офіційні курси валют на сьогодні змінилися, але несуттєво. Євро виросло всього декілька копійок, а долар на трішки більше – на 7 копійок.

Офіційний курс 7 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 7 лютого сягнув 37,62 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти 6 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,39 гривні, що на 2 копійки більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 8 лютого:

Долар – 37,59 гривні,

Євро – 40,50 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 7 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,55 гривні , а продаж – 38,10 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,50 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,95 гривні, а продаж – 38,05 гривні.

Що передбачає другий етап валютної лібералізації

Під час зустрічі Нацбанку з представниками Американської торговельної палати та Європейської бізнес асоціації, а також з великим бізнесом, було обговорено питання щодо валютного врегулювання.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, регулятор продовжуватиме лібералізацію валюти попри виклики.

Андрій Пишний Голова НБУ Щойно з’являться відповідні передумови, ми продовжимо рух у цьому напрямі. Ми вже маємо суттєвий прогрес у реалізації першого етапу пом'якшення валютних обмежень. Ставимо у пріоритет його завершення та перехід до реалізації другого етапу.

Другий етап пом'якшення передбачатиме лібералізацію торгового фінансування, можливість управління валютними ризиками банків, та дозвіл на репатріацію відсотків за "старими" боргами.

На сьогодні Нацбанк очікує рішення щодо виділення коштів США для допомоги Україні. Це дозволить реалізувати базовий сценарій макропрогнозу НБУ.