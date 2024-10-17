Скільки коштують 100 злотих в Україні: курс польської валюти сьогодні

Станом на сьогодні офіційний курс злотого продовжує знижуватися. Втім, курс продаж польської валюти на міжбанку та в обмінниках все ще демонструє стабільність.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 17 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,44 гривні (-2 копійки від 16 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта дещо втратила в ціні від 16 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,25 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,60 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,50 гривні (без змін), а продають – уже по 10,58 гривні (-2 копійки).