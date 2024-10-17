Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 17 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,44 гривны (-2 копейки от 16 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений, валюта несколько потеряла в цене с 16 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,25 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,60 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,50 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,58 гривны (-2 копейки).