Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 16 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,46 гривны (-2 копейки от 15 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений, валюта несколько потеряла в цене с 15 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,30 гривны (-3 копейки) и продажа – 10,60 гривны (-7 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,50 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,60 гривны (-2 копейки).