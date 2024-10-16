Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 16 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,46 гривні (-2 копійки від 15 жовтня).

Читайте також: Дешевше вже не буде: яку вартість доведеться платити за 100 доларів наприкінці 2024 року

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта дещо втратила в ціні від 15 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,30 гривні (-3 копійки) та продаж – 10,60 гривні (-7 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,50 гривні (без змін), а продають – уже по 10,60 гривні (-2 копійки).