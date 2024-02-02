Тренд на активність та ріс цін: як подорожчає нерухомість у 2024 році

Ринок житла у 2024 році найімовірніше буде схожим на 2023 рік. Відтак варто очікувати, що вартість буде рости як на первинному ринку, так і на вторинному. Водночас не передбачається суттєво здорожчання.

Що буде з ринком нерухомості

У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Юрій Піта розповів, що при прогнозу щодо подій на ринку нерухомості варто дізнатися більше саме про неоднорідність регіональних ринків. Він каже, що в східних областях та містах, наближених до зони бойових дій, або тих, які перебувають під постійним ракетними обстрілами, ситуація з житлом фактично залишиться без змін у лютому.

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Все через те, що ризик, що майно буде пошкоджене або зруйноване, високий доволі. Втім навіть у цих регіонах, за словами Піти, угоди теж відбуваються.

Юрій Піта Експрезидент АФНУ Водночас в інших регіонах 2023 рік пройшов під гаслом активності та росту рівня цін. Такий тренд може зберегтися й у 2024 році.

Чого чекати у лютому

Експерт прогнозує, що у лютому варто очікувати такого:

Покупець (інвестор), починаючи з другої половини 2023 року, більш активно почав цікавитися і купувати об’єкти в новобудовах.

Лютий не стане виключенням і ціни поступово будуть зростати з врахуванням того, що січень для ринку нерухомості неактивний місяць і покупці мають активізуватися в лютому.

Значного зростання не очікується, для цього немає суттєвих передумов, проте в середньому до 5% ціни зростуть. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку.

Де купити житло найдорожче

Щодо середньої ціни по ринку, то на разі її важко вирахувати, враховуючи продовження війни в країні. Отже, орієнтиром будуть ціни на грудень 2023 року з тенденцією до росту.

Згідно з даними ЛУН, найбільша середня вартість житла на первинному ринку, станом на лютий 2024 року, становить: