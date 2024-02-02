Тренд на активність та ріс цін: як подорожчає нерухомість у 2024 році
Ринок житла у 2024 році найімовірніше буде схожим на 2023 рік. Відтак варто очікувати, що вартість буде рости як на первинному ринку, так і на вторинному. Водночас не передбачається суттєво здорожчання.
Що буде з ринком нерухомості
У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Юрій Піта розповів, що при прогнозу щодо подій на ринку нерухомості варто дізнатися більше саме про неоднорідність регіональних ринків. Він каже, що в східних областях та містах, наближених до зони бойових дій, або тих, які перебувають під постійним ракетними обстрілами, ситуація з житлом фактично залишиться без змін у лютому.
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Все через те, що ризик, що майно буде пошкоджене або зруйноване, високий доволі. Втім навіть у цих регіонах, за словами Піти, угоди теж відбуваються.
Водночас в інших регіонах 2023 рік пройшов під гаслом активності та росту рівня цін. Такий тренд може зберегтися й у 2024 році.
Чого чекати у лютому
Експерт прогнозує, що у лютому варто очікувати такого:
- Покупець (інвестор), починаючи з другої половини 2023 року, більш активно почав цікавитися і купувати об’єкти в новобудовах.
- Лютий не стане виключенням і ціни поступово будуть зростати з врахуванням того, що січень для ринку нерухомості неактивний місяць і покупці мають активізуватися в лютому.
- Значного зростання не очікується, для цього немає суттєвих передумов, проте в середньому до 5% ціни зростуть. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку.
Де купити житло найдорожче
Згідно з даними ЛУН, найбільша середня вартість житла на первинному ринку, станом на лютий 2024 року, становить:
- на першому місці Закарпатська область – за метр квадратний 40,7 тисячі гривень,
- друге місце Дніпропетровська область – 37,8 тисячі гривень за квадрат,
- наступна область – це Львівська, де за метр квадратний треба віддати 37,3 тисячі гривень,
- четверте місце належить Чернівецькій області – 35,8 тисячі за квадрат,
- а замикає п'ятірку Київська область – 35 тисяч за метр квадратний.