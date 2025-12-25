Знижка на комунальні для УБД: скільки потрібно платити за газ
- Українські військовослужбовці, які мають статус УБД, можуть отримати 75% знижки на оплату комунальних послуг.
- Знижка діє на встановлену площу житла; кошти надходитимуть на картку як компенсація після сплати повної суми.
Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть користуватися низкою державних пільг. Зокрема, для них передбачені знижки на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема й за газ.
Які є знижки на оплату газу для УБД?
Однак аби скористатися такою можливістю, необхідно зібрати пакет документів і подати заяву. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Захисники, які наразі боронять або боронили Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 75% знижки передбачено:
- на квартплату;
- на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) у межах середніх норм споживання;
- на вартість палива для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення тощо.
Однак знижка нараховується не на всю площу житла, а лише в межах установлених норм. Це 21 квадратний метр на кожну людину, яка постійно проживає в оселі й має право на пільгу, а також додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, навіть якщо в ній є люди без права на знижку.
Для сімей, у яких усі члени є непрацездатними, 75% знижка на газ для опалення нараховується за збільшеною нормою площі, а саме в подвійному розмірі: 42 квадратних метри на кожну пільгову особу та додатково 21 квадратний метр на сім'ю.
Зверніть увагу! Кошти надходять у вигляді компенсації – спочатку пільговик сплачує повну суму за комунальні, а потім отримує на картку відшкодування. Важливо пам'ятати, що заборгованість може призвести до припинення нарахування пільг.
Як оформити пільги для УБД?
Необхідно звернутися в ЦНАП, орган соціального захисту або пенсійний фонд, подавши спрощену заяву (про взяття на облік пільговика й про призначення пільги одночасно) особисто в будь-якому з сервісних центрів, онлайн через електронний портал чи мобільний застосунок, або направши її поштою.
Серед документів потрібно підготувати паспорт, обліковий номер реєстраційної картки платника податків і документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення УБД).
Якщо військовослужбовець зі статусом УБД перебуває на фронті, у госпіталі, чи з якихось інших причин не може особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина.