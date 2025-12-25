Знижка на комунальні для УБД: скільки потрібно платити за газ

Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть користуватися низкою державних пільг. Зокрема, для них передбачені знижки на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема й за газ.

Які є знижки на оплату газу для УБД?

Однак аби скористатися такою можливістю, необхідно зібрати пакет документів і подати заяву. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Дивіться також Від комуналки до курсу долара: що змінилося за рік і як це вплинуло на гаманці українців

Захисники, які наразі боронять або боронили Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 75% знижки передбачено:

на квартплату;

на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) у межах середніх норм споживання;

на вартість палива для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення тощо.

Однак знижка нараховується не на всю площу житла, а лише в межах установлених норм. Це 21 квадратний метр на кожну людину, яка постійно проживає в оселі й має право на пільгу, а також додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, навіть якщо в ній є люди без права на знижку.

Для сімей, у яких усі члени є непрацездатними, 75% знижка на газ для опалення нараховується за збільшеною нормою площі, а саме в подвійному розмірі: 42 квадратних метри на кожну пільгову особу та додатково 21 квадратний метр на сім'ю.

Зверніть увагу! Кошти надходять у вигляді компенсації – спочатку пільговик сплачує повну суму за комунальні, а потім отримує на картку відшкодування. Важливо пам'ятати, що заборгованість може призвести до припинення нарахування пільг.

Як оформити пільги для УБД?