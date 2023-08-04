Все ще недооцінений: яким повинен бути курс гривні за індексом Біг Мака

Гривня перебуває на 7 місці з кінця в оновленому індексі Біг Мака за серпень 2023 року. Порівняно з минулим роком валюта піднялася. Втім курс все ще недооцінений на майже 50%.

Скільки повинен коштувати долар в Україні

Нагадуємо, що індекс Біг Мака аналізує наскільки курси національних валют відносно до долара "коректні". Все через те, що при нормальному курсі валют страва коштуватиме однаково в різних країнах.

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Якщо взяти до уваги весь список недооцінених валют світу, то за оновленим індексом Біг Маку гривня піднялася на сьоме місце з кінця.

Втім згідно з рейтингом видання The Economist за серпень 2023 року українську гривню все ж недооцінили щодо долара.

Зараз Біг Мак в Україні коштує 105 гривень,

Натомість у США – 5,58 долара.

Відтак курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 гривні, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 гривні за долар.

Найбільш недооцінені та переоцінені валюти світу

Станом на серпень 2023 року недооціненими валютами таких країн:

Тайваню,

Індонезії,

Індії,

Єгипту,

ПАР,

Філіппін.

А найбільш переоціненими валютами є:

швейцарський франк – на 38,5%,

норвезька крона – на 24,0%,

уругвайське песо – на 22,9%,

аргентинський песо – на 7,4%,

євро – на 4,3%,

шведська крона – на 2,8%,

данська крона – на 1,3%.