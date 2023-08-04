Сколько должен стоить доллар в Украине
Напоминаем, что индекс Биг Мака анализирует насколько курсы национальных валют по отношению к доллару "корректны". Все потому, что при нормальном курсе валют блюдо будет стоить одинаково в разных странах.
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Если учесть весь список недооцененных валют мира, то по обновленному индексу Биг Мака гривна поднялась на седьмое место с конца.
Впрочем, согласно рейтингу издания The Economist за август 2023 года украинский гривну все же недооценили по отношению к доллару.
- Сейчас Биг Мак в Украине стоит 105 гривен,
- В США же – 5,58 доллара.
Следовательно, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 гривны, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 гривны за доллар.
Наиболее недооцененные и переоцененные валюты мира
По состоянию на август 2023 года недооцененными валютами таких стран:
- Тайвань,
- Индонезии,
- Индии,
- Египта,
- ЮАР,
- Филиппины.
А больше всего переоцененными валютами есть:
- швейцарский франк – на 38,5%,
- норвежская крона – на 24,0%,
- уругвайское песо – на 22,9%,
- аргентинское песо – на 7,4%,
- евро – на 4,3%,
- шведская крона – на 2,8%,
- датская крона – на 1,3%.