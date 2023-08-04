Скільки повинен коштувати долар в Україні
Нагадуємо, що індекс Біг Мака аналізує наскільки курси національних валют відносно до долара "коректні". Все через те, що при нормальному курсі валют страва коштуватиме однаково в різних країнах.
Читайте також Прогнози на останній місяць літа: що буде з цінами на пальне та ягоди та яким буде курс
Якщо взяти до уваги весь список недооцінених валют світу, то за оновленим індексом Біг Маку гривня піднялася на сьоме місце з кінця.
Втім згідно з рейтингом видання The Economist за серпень 2023 року українську гривню все ж недооцінили щодо долара.
- Зараз Біг Мак в Україні коштує 105 гривень,
- Натомість у США – 5,58 долара.
Відтак курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 гривні, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 гривні за долар.
Найбільш недооцінені та переоцінені валюти світу
Станом на серпень 2023 року недооціненими валютами таких країн:
- Тайваню,
- Індонезії,
- Індії,
- Єгипту,
- ПАР,
- Філіппін.
А найбільш переоціненими валютами є:
- швейцарський франк – на 38,5%,
- норвезька крона – на 24,0%,
- уругвайське песо – на 22,9%,
- аргентинський песо – на 7,4%,
- євро – на 4,3%,
- шведська крона – на 2,8%,
- данська крона – на 1,3%.