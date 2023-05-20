Сума доволі велика: яку пенсію можна отримати за вислугу років

У Пенсійному фонді розповіли, що окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на пенсію за вислугу років. Сума цих виплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто 20 930 гривень.

Кому призначають пенсії за вислугу років

Окремі категорії громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності чи придатності можуть розраховувати на пенсію за вислугу років.

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Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, що зараз середня пенсія становить трохи понад 5 200 гривень.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Наразі максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень,

– додає Капінус.

Крім того, призначення та трудовий стаж за вислугу років залежать від професії та посади особи.

Хто може втратити частину пенсії

У ПФУ пояснили, що це може трапитися під час подачі заяви на призначення пенсії. Адже важливу роль грає рік під час цього процесу.

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До прикладу, пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці. А звернутися з таким зверненням можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку.

Тому люди, які народилися у січні, але подали звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.