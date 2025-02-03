Яку суму можна отримати за здачу 200 доларів зараз

Курс долара не зазнав вагомих змін в кінці січня. На початку лютого вагомих коливань також не передбачається.

Який курс долара зараз НБУ встановив курс на рівні 41,73 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Буде боляче: Трамп визнав, що його тарифна політика матиме відчутні наслідки для США У банках середній курс незначно знизився: купівля відбувається за курсом – 41,53 гривні за долар;

продаж – 42,10 гривень за долар. В обмінниках ситуація дещо інша: купівля – 41,95 гривні за долар;

продаж – 41,97 гривні за долар. Скільки можна отримати за здачу 200 доларів сьогодні якщо обмінювати 200 доларів у банку сьогодні, можна отримати приблизно 8 306 гривень;

сьогодні, можна отримати приблизно 8 306 гривень; при обміні 200 доларі в обміннику, у вас буде змога виручити приблизно 8 390 гривні. За скільки можна купити 200 доларів 3 лютого щоб купити 200 доларів у банку , потрібно витратити орієнтовно 8 420 гривень;

, потрібно витратити орієнтовно 8 420 гривень; для придбання 200 доларів у обміннику необхідно мати приблизно 8 394 гривні.