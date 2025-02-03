Який курс долара зараз
НБУ встановив курс на рівні 41,73 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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У банках середній курс незначно знизився:
- купівля відбувається за курсом – 41,53 гривні за долар;
- продаж – 42,10 гривень за долар.
В обмінниках ситуація дещо інша:
- купівля – 41,95 гривні за долар;
- продаж – 41,97 гривні за долар.
Скільки можна отримати за здачу 200 доларів сьогодні
- якщо обмінювати 200 доларів у банку сьогодні, можна отримати приблизно 8 306 гривень;
- при обміні 200 доларі в обміннику, у вас буде змога виручити приблизно 8 390 гривні.
За скільки можна купити 200 доларів 3 лютого
- щоб купити 200 доларів у банку, потрібно витратити орієнтовно 8 420 гривень;
- для придбання 200 доларів у обміннику необхідно мати приблизно 8 394 гривні.