Який курс долара зараз

НБУ встановив курс на рівні 41,73 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банках середній курс незначно знизився:

  • купівля відбувається за курсом – 41,53 гривні за долар;
  • продаж – 42,10 гривень за долар.

В обмінниках ситуація дещо інша:

  • купівля – 41,95 гривні за долар;
  • продаж – 41,97 гривні за долар.

Скільки можна отримати за здачу 200 доларів сьогодні

  • якщо обмінювати 200 доларів у банку сьогодні, можна отримати приблизно 8 306 гривень;
  • при обміні 200 доларі в обміннику, у вас буде змога виручити приблизно 8 390 гривні.

За скільки можна купити 200 доларів 3 лютого

  • щоб купити 200 доларів у банку, потрібно витратити орієнтовно 8 420 гривень;
  • для придбання 200 доларів у обміннику необхідно мати приблизно 8 394 гривні.