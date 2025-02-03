Какой курс доллара сейчас

НБУ установил курс на уровне 41,73 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В банках средний курс незначительно снизился:

  • покупка происходит по курсу – 41,53 гривны за доллар;
  • продажа – 42,10 гривны за доллар.

В обменниках ситуация несколько иная:

  • покупка – 41,95 гривны за доллар;
  • продажа – 41,97 гривны за доллар.

Сколько можно получить за сдачу 200 долларов сегодня

  • если обменивать 200 долларов в банке сегодня, можно получить примерно 8 306 гривен;
  • при обмене 200 долларов в обменнике, у вас будет возможность выручить примерно 8 390 гривны.

За сколько можно купить 200 долларов 3 февраля

  • чтобы купить 200 долларов в банке, нужно потратить ориентировочно 8 420 гривен;
  • для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо иметь примерно 8 394 гривны.