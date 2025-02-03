Какой курс доллара сейчас
НБУ установил курс на уровне 41,73 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В банках средний курс незначительно снизился:
- покупка происходит по курсу – 41,53 гривны за доллар;
- продажа – 42,10 гривны за доллар.
В обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 41,95 гривны за доллар;
- продажа – 41,97 гривны за доллар.
Сколько можно получить за сдачу 200 долларов сегодня
- если обменивать 200 долларов в банке сегодня, можно получить примерно 8 306 гривен;
- при обмене 200 долларов в обменнике, у вас будет возможность выручить примерно 8 390 гривны.
За сколько можно купить 200 долларов 3 февраля
- чтобы купить 200 долларов в банке, нужно потратить ориентировочно 8 420 гривен;
- для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо иметь примерно 8 394 гривны.