Скільки потрібно витратити, аби купити 100, 200, 500 доларів сьогодні

Протягом останніх декількох днів долар дещо подешевшав. Однак, вагомих змін усе ж не відбулося.

Який курс долара сьогодні 24 січня НБУ встановив курс на рівні 41,98 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також "Буде неможливо жити в таких умовах": чому ситуація в Придністровʼї може стати критичною У банках середній курс такий: купівля відбувається в середньому за 41,85 гривні за долар;

продаж – 42,40 гривень за долар. А от в обмінниках ситуація дещо інша: купівля здійснюється за середнім курсом – 42,15 гривні за долар;

продаж – 42,20 гривень за долар. За скільки можна купити 100 доларів сьогодні якщо купувати 100 доларів у банку , доведеться викласти орієнтовно 4 240 гривень;

, доведеться викласти орієнтовно 4 240 гривень; при покупці 100 доларів в обміннику доведеться витратити приблизно 4 220 гривень. Скільки доведеться витратити на покупку 200 доларів якщо покупка відбувається у банку , потрібно буде витратити приблизно 8 480 гривень;

, потрібно буде витратити приблизно 8 480 гривень; при придбанні 200 доларів в обміннику, доведеться віддати уже орієнтовно 8 440 гривень. У скільки обійдеться покупка 500 доларів в кінці січня щоб купити 500 доларів у банку , потрібно буде витратити приблизно 21 200 гривень;

, потрібно буде витратити приблизно 21 200 гривень; для придбання 500 доларів в обміннику потрібно мати орієнтовно 21 100 гривень.