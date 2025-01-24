Какой курс доллара сегодня

24 января НБУ установил курс на уровне 41,98 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В банках средний курс такой:

покупка происходит в среднем по 41,85 гривны за доллар;

продажа – 42,40 гривны за доллар.

А вот в обменниках ситуация несколько иная:

покупка осуществляется по среднему курсу – 42,15 гривны за доллар;

продажа – 42,20 гривны за доллар.

За сколько можно купить 100 долларов сегодня

если покупать 100 долларов в банке , придется выложить ориентировочно 4 240 гривен;

, придется выложить ориентировочно 4 240 гривен; при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить примерно 4 220 гривен.

Сколько придется потратить на покупку 200 долларов

если покупка происходит в банке , нужно будет потратить примерно 8 480 гривен;

, нужно будет потратить примерно 8 480 гривен; при приобретении 200 долларов в обменнике, придется отдать уже ориентировочно 8 440 гривен.

Во сколько обойдется покупка 500 долларов в конце января