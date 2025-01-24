Какой курс доллара сегодня
24 января НБУ установил курс на уровне 41,98 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В банках средний курс такой:
- покупка происходит в среднем по 41,85 гривны за доллар;
- продажа – 42,40 гривны за доллар.
А вот в обменниках ситуация несколько иная:
- покупка осуществляется по среднему курсу – 42,15 гривны за доллар;
- продажа – 42,20 гривны за доллар.
За сколько можно купить 100 долларов сегодня
- если покупать 100 долларов в банке, придется выложить ориентировочно 4 240 гривен;
- при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить примерно 4 220 гривен.
Сколько придется потратить на покупку 200 долларов
- если покупка происходит в банке, нужно будет потратить примерно 8 480 гривен;
- при приобретении 200 долларов в обменнике, придется отдать уже ориентировочно 8 440 гривен.
Во сколько обойдется покупка 500 долларов в конце января
- чтобы купить 500 долларов в банке, нужно будет потратить примерно 21 200 гривен;
- для приобретения 500 долларов в обменнике нужно иметь ориентировочно 21 100 гривен.