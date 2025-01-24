Який курс долара сьогодні

24 січня НБУ встановив курс на рівні 41,98 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банках середній курс такий:

  • купівля відбувається в середньому за 41,85 гривні за долар;
  • продаж – 42,40 гривень за долар.

А от в обмінниках ситуація дещо інша:

  • купівля здійснюється за середнім курсом – 42,15 гривні за долар;
  • продаж – 42,20 гривень за долар.

За скільки можна купити 100 доларів сьогодні

  • якщо купувати 100 доларів у банку, доведеться викласти орієнтовно 4 240 гривень;
  • при покупці 100 доларів в обміннику доведеться витратити приблизно 4 220 гривень.

Скільки доведеться витратити на покупку 200 доларів

  • якщо покупка відбувається у банку, потрібно буде витратити приблизно 8 480 гривень;
  • при придбанні 200 доларів в обміннику, доведеться віддати уже орієнтовно 8 440 гривень.

У скільки обійдеться покупка 500 доларів в кінці січня

  • щоб купити 500 доларів у банку, потрібно буде витратити приблизно 21 200 гривень;
  • для придбання 500 доларів в обміннику потрібно мати орієнтовно 21 100 гривень.