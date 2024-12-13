Скільки євро доведеться витратити на купівлю 100 доларів

13 грудня 2024, 11:44
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Автор: Анастасія Зорик

Курс долара до євро не зазнав значних змін протягом останнього місяця. Коливання хоч і відбуваються, однак, їх не можна назвати значними.

Яке співвідношення курсу долара до євро

Співвідношення курсу залежить від того, в якому місці відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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При конвертації євро у долари, співвідношення таке:

  • середній курс у банках зараз складає приблизно 1,038 доларів за євро;
  • середній курс в обмінниках, станом на сьогодні – 1,051 доларів за євро;
  • курс Visa – 1,046 доларів за євро;
  • курс Mastercard – 1,046 доларів за євро.

Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено на рівні 1,046 доларів за євро. Водночас НБУ заклав таке значення – 1,049 доларів за євро.

Скільки потрібно витратити, аби купити 100 доларів

  • аби придбати 100 євро у банку сьогодні доведеться витратити орієнтовно 96,32 євро;
  • для покупки 100 євро в обмінниках необхідно віддати 95,17 євро.