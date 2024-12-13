Яке співвідношення курсу долара до євро
Співвідношення курсу залежить від того, в якому місці відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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При конвертації євро у долари, співвідношення таке:
- середній курс у банках зараз складає приблизно 1,038 доларів за євро;
- середній курс в обмінниках, станом на сьогодні – 1,051 доларів за євро;
- курс Visa – 1,046 доларів за євро;
- курс Mastercard – 1,046 доларів за євро.
Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено на рівні 1,046 доларів за євро. Водночас НБУ заклав таке значення – 1,049 доларів за євро.
Скільки потрібно витратити, аби купити 100 доларів
- аби придбати 100 євро у банку сьогодні доведеться витратити орієнтовно 96,32 євро;
- для покупки 100 євро в обмінниках необхідно віддати 95,17 євро.