Яке співвідношення курсу долара до євро

Співвідношення курсу залежить від того, в якому місці відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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При конвертації євро у долари, співвідношення таке:

середній курс у банках зараз складає приблизно 1,038 доларів за євро;

зараз складає приблизно 1,038 доларів за євро; середній курс в обмінниках, станом на сьогодні – 1,051 доларів за євро;

станом на сьогодні – 1,051 доларів за євро; курс Visa – 1,046 доларів за євро;

– 1,046 доларів за євро; курс Mastercard – 1,046 доларів за євро.

Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено на рівні 1,046 доларів за євро. Водночас НБУ заклав таке значення – 1,049 доларів за євро.

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