Какое соотношение курса доллара к евро
Соотношение курса зависит от того, в каком месте происходит обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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При конвертации евро в доллары, соотношение такое:
- средний курс в банках сейчас составляет примерно 1,038 долларов за евро;
- средний курс в обменниках, по состоянию на сегодня – 1,051 долларов за евро;
- курс Visa – 1,046 долларов за евро;
- курс Mastercard – 1,046 долларов за евро.
Обратите внимание! На межбанке курс установлен на уровне 1,046 долларов за евро. В то же время НБУ заложил такое значение – 1,049 долларов за евро.
Сколько нужно потратить, чтобы купить 100 долларов
- чтобы приобрести 100 евро в банке сегодня придется потратить ориентировочно 96,32 евро;
- для покупки 100 евро в обменниках нужно отдать 95,17 евро.