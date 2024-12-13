Какое соотношение курса доллара к евро

Соотношение курса зависит от того, в каком месте происходит обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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При конвертации евро в доллары, соотношение такое:

средний курс в банках сейчас составляет примерно 1,038 долларов за евро;

сейчас составляет примерно 1,038 долларов за евро; средний курс в обменниках, по состоянию на сегодня – 1,051 долларов за евро;

по состоянию на сегодня – 1,051 долларов за евро; курс Visa – 1,046 долларов за евро;

– 1,046 долларов за евро; курс Mastercard – 1,046 долларов за евро.

Обратите внимание! На межбанке курс установлен на уровне 1,046 долларов за евро. В то же время НБУ заложил такое значение – 1,049 долларов за евро.

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