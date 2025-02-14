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Економіка Соцвиплати Як купити собі пенсію в 2025 році
14 лютого, 16:10
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Як купити собі пенсію в 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році, щоб піти на пенсію в Україні, потрібно мати 32 роки стажу для виходу у 60 років, 22 роки для 63 років та 15 років для 65 років.
  • Українці можуть докупити стаж.

Щоб піти на пенсію, потрібно набути достатню кількість стажу. Ця норма залежить від віку на момент виходу на заслужений відпочинок.

Скільки стажу потрібно у 2025

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Залежно від віку мінімальна кількість стажу, аби піти на пенсію така:

  • щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років достатньо мати 32 роки стажу;
  • у 63 роки – 22 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років стажу.

Як збільшити кількість стажу

Українці мають право докупити собі стаж. Завдяки цьому зросте розмір їхньої виплати.

1 місяць стажу рівний мінімальному страховому внеску. Це значення розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Тобто, 22% від 8 000 гривень – 1 760 гривень

Кому рекомендують докупити стаж:

  • особам, що живуть за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • громадянам, які мають невеликий офіційний дохід;
  • не набули достатньо стажу.

Зауважте! Рік стажу зараз коштує 21 120 гривень.