14 лютого, 16:10
Як купити собі пенсію в 2025 році
Основні тези
- У 2025 році, щоб піти на пенсію в Україні, потрібно мати 32 роки стажу для виходу у 60 років, 22 роки для 63 років та 15 років для 65 років.
- Українці можуть докупити стаж.
Щоб піти на пенсію, потрібно набути достатню кількість стажу. Ця норма залежить від віку на момент виходу на заслужений відпочинок.
Скільки стажу потрібно у 2025
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Залежно від віку мінімальна кількість стажу, аби піти на пенсію така:
- щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років достатньо мати 32 роки стажу;
- у 63 роки – 22 роки стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Як збільшити кількість стажу
Українці мають право докупити собі стаж. Завдяки цьому зросте розмір їхньої виплати.
1 місяць стажу рівний мінімальному страховому внеску. Це значення розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Тобто, 22% від 8 000 гривень – 1 760 гривень.
Кому рекомендують докупити стаж:
- особам, що живуть за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
- громадянам, які мають невеликий офіційний дохід;
- не набули достатньо стажу.
Зауважте! Рік стажу зараз коштує 21 120 гривень.