Доплати до зарплат у липні: хто з військових може на них розраховувати

З лютого цього року деяким категоріям українських військових скасували додаткову винагороду в 30 тисяч гривень. Відтак порядок нарахування виплат дещо змінився, тому у липні не всі отримають кошти.

Додаткова винагорода у 30 тисяч

В Україні таку суму отримуватимуть військові, які виконують завдання у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ. Крім того, це стосуватиметься тих, хто:

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перебуває у складі пунктів управління Генштабу,

здійснює управління угрупованнями військ, які діють,

здійснює завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури або завдання із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

що навіть, якщо захисник перебуває не у зоні бойових дій, але виконує бойове завдання, він має право отримати виплату.

До слова, винагороду у 30 тисяч гривень до 1 лютого 2023 року отримували всі військовослужбовці. Згодом її скасували.

Як пояснили в Міноборони, кошти не отримуватимуть всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача. А також ті, хто перебуває за межами районів ведення бойових дій й не виконує бойових завдань.

Хто отримує 50 та 100 тисяч гривень доплат

Надбавку у 50 тисяч гривень отримають військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління. Йдеться також і про тих, які управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.

що перелік цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу.

Водночас виплату у 100 тисяч гривень й надалі отримуватимуть ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій. Це стосується:

Військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій.

Льотчиків, що здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій.

Військових, які перебувають у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій.

Моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування.

Медичного персоналу медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

Також, це стосується родичів захисників, які є заручниками, безвісти відсутніми, за час перебування в полоні чи безвісної відсутності.

Сума виплачується й у разі, коли військовослужбовець отримав поранення на службі.

щозагиблого військовослужбовця, родичам захоплених у полон, але не тих, хто здався добровільно.