Грошове забезпечення військових: як відбувається процес виплати

Зарплати мобілізованим військовим виплачують коштом державного бюджету. Здійснюється це все через Міністерство оборони України та місцевих органів влади. Відтак дехто із захисників має право на виплати у 100 тисяч гривень.

Як виплачують зарплати та хто має право на 100 тисяч

Зарплати для військових щомісяця виплачуються з урахуванням періоду, коли захисник перебував на службі.

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Саме томуможуть отримати тільки ті

Цікаво, що якщо військовий має попри зарплату за несення служби ще додатковий дохід, то зарплата виплачується за принципом "про порівняння". Себто той додатковий дохід відраховується від загальної зарплати за військову службу.

Отримують зарплати мобілізовані на банківські карти;

Виплати інколи можуть затримуватися через технічні проблеми із переказом, або ж через затримку зі сторони органів, які здійснюють виплату;

Для розв'язання таких питань варто звернутися до місцевих органів влади для отримання допомоги у розв'язанні проблеми.

Додаткова компенсація: що це таке

Крім загальної зарплати військовослужбовці можуть отримати ще й компенсацію за військову службу. Це може стосуватися витрат за:

харчування;

проживання;

транспорт.

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Цю компенсацію можуть як додатково виплачувати, так й включати до зарплати. Крім того, компенсацію можна отримати й через отримання травми чи хвороби під час служби. Вона покриватиме витрати на медичну допомогу та лікування.