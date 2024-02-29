Хтось вже у березні, а хтось пізніше: коли пенсіонери отримають підвищені пенсії
На початку березня стартує весняна індексація пенсійних виплат. Українські пенсіонери зможуть отримати від 100 до 1 500 гривень до основної пенсії, але таке підвищення призначатиметься одразу не усім.
На скільки зростуть пенсії в Україні у 2024 році
Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсії будуть проіндексовані. З початку повномасштабної війни, це вже третя індексація виплат.
До теми Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій
Стало відомо, що цьогоріч пенсійні виплати, які були призначені до 2021 року, зростуть на майже 8%, хоч торік індексація становила майже 20%.
- За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаля, у березні середнє підвищення пенсій становитиме 322 гривень.
- Крім того, розмір збільшення пенсій не зможе перевищити 1 500 гривень.
Кому підвищать пенсії:
- 9,5 мільйона пенсіонерам, яким пенсію призначено на загальних підставах,
- 596 тисячам пенсіонерів силових відомств,
- 97,8 тисячі особам, які отримують пенсію по інвалідності (внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи),
- 20,8 тисячі науковцям, державним службовцям, працівників органів місцевого самоврядування.
Буде підвищення ще й у квітні
Крім березневої індексації, у квітні деякі пенсіонери теж отримають підвищення до пенсії. Йдеться про тих осіб, які попри свій вік досі працюють.Зауважте! 654 тисячі пенсіонерів, що працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу отримають автоматичний перерахунок. Розмір індексації теж становитиме 8%.
До речі, обчислюють розмір індексації за остаточними офіційними показниками розвитку економіки:
- Відтак, інфляція торік склала 5,1%,
- А зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7%.
Цікаво, що пенсії, які було призначено у 2021 – 2023 роках теж зростуть – всього на 100 гривень.