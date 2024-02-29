Хтось вже у березні, а хтось пізніше: коли пенсіонери отримають підвищені пенсії

29 лютого 2024, 13:43
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На початку березня стартує весняна індексація пенсійних виплат. Українські пенсіонери зможуть отримати від 100 до 1 500 гривень до основної пенсії, але таке підвищення призначатиметься одразу не усім.

На скільки зростуть пенсії в Україні у 2024 році

Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсії будуть проіндексовані. З початку повномасштабної війни, це вже третя індексація виплат.

До теми Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій

Стало відомо, що цьогоріч пенсійні виплати, які були призначені до 2021 року, зростуть на майже 8%, хоч торік індексація становила майже 20%.

  • За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаля, у березні середнє підвищення пенсій становитиме 322 гривень.
  • Крім того, розмір збільшення пенсій не зможе перевищити 1 500 гривень.
Зверніть увагу! Пенсіонери, що отримують середню пенсію, після березневої індексації зможуть отримувати до 5 717 гривень. Станом на лютий вона становила 5 311 гривень. 

Кому підвищать пенсії:

  • 9,5 мільйона пенсіонерам, яким пенсію призначено на загальних підставах, 
  • 596 тисячам пенсіонерів силових відомств, 
  • 97,8 тисячі особам, які отримують пенсію по інвалідності (внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи),
  • 20,8 тисячі науковцям, державним службовцям, працівників органів місцевого самоврядування.
Важливо! Підвищення у 2024 році не отримають ті особи, яким пенсія була призначена у 2024 році. Також, це торкнеться тих, чий розмір пенсії, яку призначили до 1 січня 2024 року, не досягала мінімального показника та до якої пенсії доплачували допомогу до мінімального розміру.

Буде підвищення ще й у квітні

Крім березневої індексації, у квітні деякі пенсіонери теж отримають підвищення до пенсії. Йдеться про тих осіб, які попри свій вік досі працюють.  

Зауважте! 654 тисячі пенсіонерів, що працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу отримають автоматичний перерахунок. Розмір індексації теж становитиме 8%.

До речі, обчислюють розмір індексації за остаточними офіційними показниками розвитку економіки:

  • Відтак, інфляція торік склала 5,1%,
  • А зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7%.

Цікаво, що пенсії, які було призначено у 2021 – 2023 роках теж зростуть – всього на 100 гривень.

Автор: Валерія Городинська