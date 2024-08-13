Усе ще недостатньо: які пенсії отримує більшість українців зараз

13 серпня 2024, 18:41
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

В Україні зараз проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. Більшість з них отримує виплати менш як 5 тисяч гривень.

Які пенсії мають українці

Середня пенсія українців станом на 1 липня цього року складає 5 816,62 гривні. Для працюючих осіб цей показник – 6 216,20 гривень.

Читайте також Українці масово знімають гроші з гривневих рахунків: у НБУ пояснили, чому

Більшість українців мають виплати за віком –  72,9% від загальної кількості. Переважно пенсіонери отримують пенсію через переказ на банківський рахунок. Однак, є і ті, хто користується послугами Укрпошти.

Найменша кількість пенсіонерів має пенсію понад 10 тисяч гривень – 12,5% осіб. Для інших ці виплати такі:

  • пенсії менш як 3 000 гривень – 26,1% осіб;
  • від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3% пенсіонерів;
  • від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%;
  • від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%.
Зверніть увагу! Попри вихід на пенсію, працювати продовжують приблизно 2,7 мільйона осіб.