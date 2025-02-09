Як нараховується пенсія після смерті: хто має право на виплати

Після смерті пенсіонера питання щодо виплат пенсії стає важливим для його родичів та спадкоємців. В Україні існують чіткі правила, які регулюють, кому і в якій сумі виплатять пенсію після смерті особи.

Кому та скільки пенсій виплачують після смерті

Якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, то його родина отримує допомогу у розмірі тримісячної пенсії, але не менше пʼятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, повідомили у Дії, передає 24 Канал.

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Водночас усі інші пенсіонери зможуть отримати допомогу на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував на момент смерті, але у тому випадку, якщо поховання пенсіонера було здійснене не за рахунок держави.

Які документи потрібні для надання виплати

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, свідоцтво про смерть;

витяг або довідку з Держреєстру про смерть для отримання допомоги;

у разі смерті за кордоном – свідоцтво про смерть, видане іноземними органами.

Для подання заяви на виплату допомоги на поховання потрібно