Кому та скільки пенсій виплачують після смерті

Якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, то його родина отримує допомогу у розмірі тримісячної пенсії, але не менше пʼятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, повідомили у Дії, передає 24 Канал.

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