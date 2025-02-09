Кому и сколько пенсий выплачивают после смерти

Если пенсионер получал пенсию по Закону Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих, то его семья получает помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сообщили в Дії, передает 24 Канал.

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В то же время все остальные пенсионеры смогут получить помощь на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую он получал на момент смерти, но в том случае, если погребение пенсионера было осуществлено не за счет государства.

Какие документы нужны для предоставления выплаты

Для подачи заявления на выплату пособия на погребение нужно предоставить следующие документы:
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти;
  • выписку или справку из Госреестра о смерти для получения помощи;
  • в случае смерти за рубежом – свидетельство о смерти, выданное иностранными органами.