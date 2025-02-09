Кому и сколько пенсий выплачивают после смерти

Если пенсионер получал пенсию по Закону Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих, то его семья получает помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сообщили в Дії, передает 24 Канал.

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