Грошове забезпечення у понад 190 тисяч: які виплати може отримати військовий

15 травня 2024, 10:50
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Військовослужбовці в Україні можуть отримати не лише 100 тисяч винагороди за участь в бойових діях, але й інші види доплат. Зокрема, йдеться й про нову виплату, яку запровадили з квітня цього року.

Традиційні виплати для військовослужбовців

  • Додаткова виплата у 100 тисяч гривень на місяць передбачена для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки й оборони.

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    Зверніть увагу! Крім того, виплата у 100 тисяч зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень. 
    • Отримати 50 тисяч військовослужбовець може за бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ. 

    До речі, такі бойові завдання можуть бути поза районами ведення бойових дій. 

    • Додаткові 30 тисяч нараховують за спецзавдання. Це стосується:
    1. Військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);
    2. Військових з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;
    3. Для військовослужбовців зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

    Винагороду виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань – якщо боєць пробув десять днів на передовій, то зможе отримати третину від 100 тисяч.

    Цікаво! Як розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, для військовослужбовців існує загалом 6 видів додаткових виплат. 

    Нова винагорода у 70 тисяч

    В Міноборони додають, що крім "бойових" 100 тисяч, передбачені нові виплати у розмірі 70 тисяч.

    Як пояснила Калмикова, цю доплату військовим запровадили у квітні. Вона не є заміною для "бойових" 100 тисяч, а ще однією доплатою для тих, хто перебуває на передовій.

    Зауважте! Винагорода у 70 тисяч передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейським. 

    Отримання коштів залежатиме від кількості днів, за які військовий виконує завдання – за кожні 30 сумарно обчислених днів під час виконання бойових дій. 

    Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань,
    – каже заступниця міністра.

    Важливо! Ті військовослужбовці, які перебувають на передовій тепер, потенційно зможуть отримувати понад 190 тисяч гривень: це грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 гривень), 100 тисяч "бойових" та 70 тисяч винагороди.

    Водночас серед найнижчих видів доплат для військових є:

    • від 15 до 30 тисяч гривень – для інструкторів у навчальних військових частинах нараховують виплати у розмірі
    • 2 350 гривень  для курсантів у навчальних військових вишах.
    Автор: Валерія Городинська