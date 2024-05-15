Грошове забезпечення у понад 190 тисяч: які виплати може отримати військовий

Військовослужбовці в Україні можуть отримати не лише 100 тисяч винагороди за участь в бойових діях, але й інші види доплат. Зокрема, йдеться й про нову виплату, яку запровадили з квітня цього року.

Традиційні виплати для військовослужбовців

Додаткова виплата у 100 тисяч гривень на місяць передбачена для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки й оборони.

До теми Міноборони оприлюднило оновлені зарплати та доплати військовослужбовцям

Отримати 50 тисяч військовослужбовець може за бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Крім того, виплата у 100 тисяч зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень.

До речі, такі бойові завдання можуть бути поза районами ведення бойових дій.

Додаткові 30 тисяч нараховують за спецзавдання. Це стосується:

Військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил); Військових з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями; Для військовослужбовців зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Винагороду виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань – якщо боєць пробув десять днів на передовій, то зможе отримати третину від 100 тисяч.

Нова винагорода у 70 тисяч

Як розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, для військовослужбовців існує загалом

В Міноборони додають, що крім "бойових" 100 тисяч, передбачені нові виплати у розмірі 70 тисяч.

Як пояснила Калмикова, цю доплату військовим запровадили у квітні. Вона не є заміною для "бойових" 100 тисяч, а ще однією доплатою для тих, хто перебуває на передовій.

Винагорода у 70 тисяч передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейським.

Отримання коштів залежатиме від кількості днів, за які військовий виконує завдання – за кожні 30 сумарно обчислених днів під час виконання бойових дій.

Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань,

– каже заступниця міністра.

Ті військовослужбовці, які перебувають на передовій тепер, потенційно зможуть отримувати понад 190 тисяч гривень: це грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 гривень), 100 тисяч "бойових" та 70 тисяч винагороди.

Водночас серед найнижчих видів доплат для військових є: