Скільки можна отримати при обміні 200 злотих на гривні

Курс злотого до гривні залишається стабільним. Невеликі коливання, що виникають, майже не відчутні.

Який курс злотого до гривні зараз

Станом на 21 січня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,22 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

купівля відбувається в середньому за 10 гривні за злотий;

продаж – 10,65 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля відбувається по курсу – 10,30 гривень за злотий;

продаж – 10,40 гривень за злотий.

Скільки дадуть за 200 злотих сьогодні

якщо обміняти 200 злотих у банку , можна отримати в середньому 2 000 гривень;

, можна отримати в середньому 2 000 гривень; при обміні 200 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 2 060 гривень.

За скільки можна обміняти 200 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;

у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 200 злотих можна отримати: