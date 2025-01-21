УКР РУС
21 січня 2025, 13:20
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Скільки можна отримати при обміні 200 злотих на гривні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 21 січня курс НБУ: 1 злотий = 10,22 гривні.
  • Банки купують за 10 грн/злотий, продають за 10,65 грн/злотий; обмінники купують за 10,30 грн/злотий, продають за 10,40 грн/злотий.

Курс злотого до гривні залишається стабільним. Невеликі коливання, що виникають, майже не відчутні.

Який курс злотого до гривні зараз

Станом на 21 січня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,22 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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    Водночас у банках середній курс такий:

    • купівля відбувається в середньому за 10 гривні за злотий;
    • продаж – 10,65 гривні за злотий.

    В обмінниках середній курс зараз такий:

    • купівля відбувається по курсу – 10,30 гривень за злотий;
    • продаж – 10,40 гривень за злотий.

    Скільки дадуть за 200 злотих сьогодні

    • якщо обміняти 200 злотих у банку, можна отримати в середньому 2 000 гривень;
    • при обміні 200 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 2 060 гривень.

    За скільки можна обміняти 200 злотих онлайн

    Середній курс у платіжних системах такий:

    • якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
    • у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

    Відповідно, при обміні 200 злотих можна отримати:

    • якщо обмін відбувається через Visa – 2 028,18 гривні;
    • через Mastercard – 2 028,52 гривні.