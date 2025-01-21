Який курс злотого до гривні зараз
Станом на 21 січня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,22 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Водночас у банках середній курс такий:
- купівля відбувається в середньому за 10 гривні за злотий;
- продаж – 10,65 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу – 10,30 гривень за злотий;
- продаж – 10,40 гривень за злотий.
Скільки дадуть за 200 злотих сьогодні
- якщо обміняти 200 злотих у банку, можна отримати в середньому 2 000 гривень;
- при обміні 200 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 2 060 гривень.
За скільки можна обміняти 200 злотих онлайн
Середній курс у платіжних системах такий:
- якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
- у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.
Відповідно, при обміні 200 злотих можна отримати:
- якщо обмін відбувається через Visa – 2 028,18 гривні;
- через Mastercard – 2 028,52 гривні.