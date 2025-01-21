Какой курс злотого к гривне сейчас
По состоянию на 21 января, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,22 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В то же время в банках средний курс такой:
- покупка происходит в среднем по 10 гривен за злотый;
- продажа – 10,65 гривны за злотый.
В обменниках средний курс сейчас такой:
- покупка происходит по курсу – 10,30 гривен за злотый;
- продажа – 10,40 гривен за злотый.
Сколько дадут за 200 злотых сегодня
- если обменять 200 злотых в банке, можно получить в среднем 2 000 гривен;
- при обмене 200 злотых в обменнике можно выручить примерно – 2 060 гривен.
За сколько можно обменять 200 злотых онлайн
Средний курс в платежных системах такой:
- если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
- у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.
Соответственно, при обмене 200 злотых можно получить:
- если обмен происходит через Visa – 2 028,18 гривны;
- через Mastercard – 2 028,52 гривны.