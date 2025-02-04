Як змінився розмір мінімального страхового внеску з 1 січня 2025 року

Для зарахування повного місяця страхового стажу, потрібно сплатити мінімальний добровільний страховий внесок. Цьогоріч цей показник не збільшувався.

Який розмір мінімального страхового внеску зараз

Мінімальний розмір добровільного страхового внеску розраховується як 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Оскільки мінімальна зарплата з 1 січня не зростала, то і мінімум страхового внеску не змінився. Тобто, згідно з розрахунками, це значення 22% від 8 тисяч гривень – 1 760 гривень.

Відповідно, мінімальний страховий внесок зростатиме одночасно з підвищенням мінімальної зарплати.

Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг ПФУ, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Дія договорів, що були укладені раніше, пролонгована до 31 грудня 2025 року.