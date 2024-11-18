Транзит російського газу у Європу триває: хто продовжує купувати сировину з Росії

Транзит російського газу до Європи через Україну триває. Обсяги сировини, що передається, не зменшились навіть попри заяви "Газпрому".

Куди перевозять російський газ

"Газпром" анонсував припинення постачання палива, яке відбувалося за контрактом з австрійською компанією OMV. Зміни мали б відчутися, починаючи з 16 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак, станом на 18 листопада, заявка "Газпрому" на транзит газу через українську територію, сягає 42,4 мільйона кубометрів. Це така ж кількість, яка була і в неділю.

Раніше у OMV надходило 17 мільйонів кубометрі газу від "Газпрому" щоденно (йдеться саме про шлях через українську територію). Незмінність обсягів свідчить про те, що зараз ця сировина постачається новим покупцям.

Зверніть увагу! Заявки на постачання газу Словаччини з України та з України до Словаччини залишалися стабільними і не зазнали значних змін.

Не відбулося вагомих коливань між Австрією та Словаччиною. Особливо, якщо порівнювати з рівнями на вихідних. Номінації між Чехією і Словаччиною також не зазнали вагомих змін.

Чому "Газпром" не хоче постачати газ OMV

"Газпром" оголосив про рішення припинити постачання після того, як OMV відмовилася здійснювати виплати за контрактом. Заява австрійської компанії базується на рішення арбітражного суду про стягнення з російського монополіста 230 мільйонів євро.

Важливо! У OMV повідомили, що підготувалися до того, що "Газпром" може припинити постачання.