Куда перевозят российский газ

"Газпром" анонсировал прекращение поставок топлива, которое происходило по контракту с австрийской компанией OMV. Изменения должны были бы ощущаться, начиная с 16 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако по состоянию на 18 ноября, заявка "Газпрома" на транзит газа через украинскую территорию, достигает 42,4 миллиона кубометров. Это такое же количество, которое было и в воскресенье.

Ранее в OMV поступало 17 миллионов кубометров газа от "Газпрома" ежедневно (речь идет именно о пути через украинскую территорию). Неизменность объемов свидетельствует о том, что сейчас это сырье поставляется новым покупателям.

Обратите внимание! Заявки на поставку газа Словакии из Украины и из Украины в Словакию оставались стабильными и не претерпели значительных изменений.

Не произошло весомых колебаний между Австрией и Словакией. Особенно, если сравнивать с уровнями на выходных. Номинации между Чехией и Словакией также не претерпели весомых изменений.

Почему "Газпром" не хочет поставлять газ OMV

"Газпром" объявил о решении прекратить поставки после того, как OMV отказалась осуществлять выплаты по контракту. Заявление австрийской компании базируется на решении арбитражного суда о взыскании с российского монополиста 230 миллионов евро.

Важно! В OMV сообщили, что подготовились к тому, что "Газпром" может прекратить поставки.