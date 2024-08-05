Скільки треба гривень, щоб купити 200 доларів

Значна кількість українців відкладає гроші у валюті. Аби перевести гривні у долари, необхідно враховувати коливання на валютному ринку.

Який курс зараз

Раніше у своєму коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначав, що до початку осені офіційний курс долара не перевищить 42 гривні. На початку серпня це значення складало 40,45 гривні.

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На думку банкірки Анни Золотько протягом цього тижня курс долара коливатиметься в межах 41,30 – 41,80 гривень. Можливі коливання можуть відбуватися через ефект збільшеного попиту, який відчувався на початку місяця.

На початку цього тижня я очікую на продовження тенденції на помірне зростання курсу: ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний. Але ближче до середини тижня варто чекати на стабілізацію і навіть невеличке зміцнення гривні,

– зазначає Золотько.

Відповідно, на цьому тижні, зважаючи на розрахунки, 200 доларів можна купити за суму від 8 260 до 8 360 гривень.

У бюджеті України середньорічний курс долара закладений на рівні 42,10 гривень.