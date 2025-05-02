Доведеться витратити більше ніж очікуєш: скільки сьогодні потрібно, аби купити 200 євро

Курс євро сильно подорожчав у квітні. Ближче до травня ситуація стабілізувалась. Зараз коливання, що відбуваються, майже невідчутні.

Який курс євро в Україні 2 травня 2 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також ЄС передасть західним інвесторам мільярди заморожених російських активів Дані видання "Мінфін" показують, що курс євро трохи змінився. Зокрема в банках ситуація наразі така: купівля – 46,95 гривні за євро;

продаж – 47,57 гривні за євро. В обмінниках ситуація відрізняється. Тут середній курс такий: купівля – 47,25 гривні за євро;

продаж – 47,45 гривні за євро. Скільки сьогодні потрібно мати гривень, щоб купити 200 євро при покупці 200 євро у банку, потрібно витратити приблизно – 9 514 гривень;

якщо купувати 200 євро в обміннику, необхідно уже мати орієнтовно – 9 490 гривень. Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро при здачі 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 390 гривень;

при обміні 200 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 9 450 гривень.