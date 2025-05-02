2 травня, 17:00
Доведеться витратити більше ніж очікуєш: скільки сьогодні потрібно, аби купити 200 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 2 травня становив 47,08 гривні за євро.
- Купівля 200 євро в банку коштує приблизно 9 514 гривень, а в обміннику - близько 9 490 гривень.
Курс євро сильно подорожчав у квітні. Ближче до травня ситуація стабілізувалась. Зараз коливання, що відбуваються, майже невідчутні.
Який курс євро в Україні 2 травня
2 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані видання "Мінфін" показують, що курс євро трохи змінився. Зокрема в банках ситуація наразі така:
- купівля – 46,95 гривні за євро;
- продаж – 47,57 гривні за євро.
В обмінниках ситуація відрізняється. Тут середній курс такий:
- купівля – 47,25 гривні за євро;
- продаж – 47,45 гривні за євро.
Скільки сьогодні потрібно мати гривень, щоб купити 200 євро
- при покупці 200 євро у банку, потрібно витратити приблизно – 9 514 гривень;
- якщо купувати 200 євро в обміннику, необхідно уже мати орієнтовно – 9 490 гривень.
Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро
- при здачі 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 390 гривень;
- при обміні 200 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 9 450 гривень.