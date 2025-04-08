8 квітня, 11:20
Знову впав: що відбувається з курсом злотого 8 квітня
Основні тези
- 8 квітня офіційний курс злотого в Україні становить 10,49 гривні, що на 21 копійку менше, ніж 7 квітня.
- Середній курс купівлі злотого в банках становить 10,30 гривні, продажу – 11,05 гривні.
8 квітня курс злотого продовжує знижуватись після різкого злету наприкінці минулого тижня. Ситуація на валютному ринку поступово стабілізується.
Який зараз офіційний курс злотого
Офіційний курс злотого 8 квітня в Україні сягнув – 10,49 гривні (-21 копійка, порівняно з 7 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який зараз курс злотого в обмінниках та банках
Як повідомляє "Мінфін", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні такий:
- середній банківський курс купівлі сягнув – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок), продажу – 11,05 (-10 копійок);
- середній курс покупки в обмінниках складає – 10,55 гривні за злотий (-10 копійок), продажу – 10,77 (-3 копійок).
Скільки потрібно витратити, щоб купити 100 злотих сьогодні
- щоб придбати 100 злотих у банку, сьогодні необхідно мати орієнтовно – 1 105 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику потрібно мати приблизно – 1 077 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 100 злотих
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 030 гривень;
- при здачі 100 злотих в обміннику, можна виручити – 1 055 гривень.
Зверніть увагу! Курс залежить від місця, де відбувається обмін.