Вийти на пенсію в 60 років: скільки стажу для цього потрібно

Аби цьогоріч вийти на пенсію в 60-річному віці пенсіонер мусить мати необхідну кількість страхового стажу. Протягом наступних п’яти років мінімальна кількість років страхового стажу, необхідна для отримання пенсії, буде збільшуватися щорічно на один рік.

Скільки стажу треба мати

У 2024 році для отримання пенсії за віком громадяни, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років, повинні мати не менше 31 року страхового стажу.

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Наступні п’ять років мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для отримання пенсії, буде збільшуватися. Таким чином, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, мають мати щонайменше 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж визначається як період, протягом якого особа мала статус застрахованої особи у системі загальнообов’язкового державного пенсійного (соціального) страхування і за який були регулярно сплачені страхові внески у розмірі не нижчому від мінімально встановленого. У разі, коли виплачувана зарплата нижча за мінімум, роботодавець зобов'язаний збільшити суму внеску до мінімально необхідного рівня.

Хто ще може вийти на пенсію

! У період воєнного стану не передбачено можливість не сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також такі періоди не враховуються до страхового стажу, якщо за них не внесено ЄСВ.

У 2024 році особи, які досягли 63 років, мають право на пенсію, якщо вони накопичили щонайменше 21 рік страхового стажу. Вимоги до мінімального стажу з часом зростатимуть:

у 2025 році потрібно мати від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

! Для осіб віком 65 років для виходу на пенсію достатньо 15 років стажу, і цей критерій залишиться незмінним у наступні роки.